В 2018 году обоснованность тарифов власти региона обсудят вместе с жителями

Сегодня глава региона Андрей Бочаров провел встречу с представителями Общественной палаты. Заседание длилось в течение трех часов, за это время удалось обсудить несколько обширных и острых вопросов.

В их числе - перевод стрелок часов, проблемы обманутых дольщиков, перспективы развития Волгоградской области и многие другие. Особняком губернатор поставил одну тему, назвав ее «одной из самых тяжелых и сложных», касается она тарифообразования в Волгоградской области.

- Тарифы мы должны обсудить в течение следующего года, сделать это надо публично. Анализ предстоит доскональный, привлекаться будут эксперты, общественность. Сравнить, как в России, то есть между субъектами, как в административных единицах субъектов. Ответ жители должны получить по каждому показателю, - сказал губернатор.

Андрей Бочаров подчеркнул: тарифы должны быть экономически обоснованы и посильны людям.

- Если реальная стоимость услуги, к примеру, 10 рублей, а не 10 копеек, то надо заплатить столько, сколько она стоит. А в каком соотношении должен платить человек и бюджет - это следующий вопрос, его проработаем. В любом случае, жители должны знать, за что платят. И мы сделаем отчет о проделанной работе и планах на будущее, - дал установку глава региона.

С повышением тарифов волгоградцы сталкиваются ежегодно. После Нового года обычно поднимается плата за проезд в общественном транспорте: в 2017 в Волгограде, например, она поднялась на 5 рублей. Летом наступает очередь «коммуналки». Так, с июля в 44 муниципальных образованиях региона, включая областной центр, по инициативе органов местного самоуправления предельный индекс изменения размера коммунальных платежей составит 9,8%, в остальных – 4,2%.