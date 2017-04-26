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Волгоградские аграрии выполнили план по севу яровых на 85 процентов
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Волгоградские аграрии выполнили план по севу яровых на 85 процентов
Сегодня, 12:28ЭкономикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области/ volgograd.ru
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