Волгоградские аграрии выполнили план по севу яровых на 85 процентов

Волгоградские аграрии на этой неделе засеяли яровыми зерновыми культурами более 570 тысяч гектаров. Таким образом, план уже выполнен на 85%.

На сегодняшний день яровая пшеница посеяна на площади более 130 тысячи гектаров, ячмень занимает 270 тыс. га, кукуруза на зерно — более 48 тысяч. Кроме этого, аграрии продолжают сеять нут, овес, сорго и другие культуры. До выполнения плановых показателей необходимо занять яровыми зерновыми еще около 100 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

План по севу яровых перевыполнили аграрии Котовского, Котельниковского, Ленинского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Старополтавского, Суровикинского районов. Близки к завершению этих работ хозяйства Ольховского, Алексеевского, Быковского, Новониколаевского районов.

На этой неделе более чем на треть от планируемого показателя выполнены работы по севу масличных культур — ими занято свыше 260 тысяч гектаров.

В целом посевная площадь под урожай 2017 года с учетом озимых культур должна составить около трех миллионов гектаров.

Проведению посевной кампании мешает дождливая погода. Из-за этого даже пришлось внести изменения в графики полевых работ в северо-западных районах. «Но техника стоит наготове, используется каждая возможность для ее выхода в поле», - заверил председатель комитета сельского хозяйства Василий Иванов.