В Волгограде за круглым столом обсудили вопросы сотрудничества с Италией

В диалоге приняли участие представители ученые, представители властей и бизнес-сообщества.

Волгоградская область и регионы Италии вот уже несколько лет сотрудничают друг с другом по ряду вопросов в экономической, научной и образовательной сферах. Так, например, на сегодняшний день в торговле с Италией участвует 54 волгоградских предприятия. Сейчас на повестку дня вышел кадровый вопрос - стороны договорились разработать ряд проектов по подготовке кадров для российских и итальянских компаний.