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В Волгограде за круглым столом обсудили вопросы сотрудничества с Италией
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
Kulikov 12
В Волгограде за круглым столом обсудили вопросы сотрудничества с Италией
Сегодня, 08:14ЭкономикаАвтор: Марина ДорошеваФото: www.volgograd.ru
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