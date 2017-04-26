В Волгограде за круглым столом обсудили вопросы сотрудничества с Италией
Сегодня, 08:14ЭкономикаАвтор: Марина ДорошеваФото: www.volgograd.ru
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В диалоге приняли участие представители ученые, представители властей и бизнес-сообщества.
Волгоградская область и регионы Италии вот уже несколько лет сотрудничают друг с другом по ряду вопросов в экономической, научной и образовательной сферах. Так, например, на сегодняшний день в торговле с Италией участвует 54 волгоградских предприятия. Сейчас на повестку дня вышел кадровый вопрос - стороны договорились разработать ряд проектов по подготовке кадров для российских и итальянских компаний.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе обладминистрации, наша область активно сотрудничает со 121 страной мира и занимает третье место в ЮФО по объемам внешней торговли. В прошлом году объемы внешнеторгового товароооборота превысили 1,9 млрд рублей.
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