В Минпромторге предложили проверять наличие техосмотра машин со спутника
Сегодня, 14:58ЭкономикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: world-telecom.ru
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Минпромторг РФ собирается проверять наличие пройденного техосмотра автомобилей со спутника, сделав для этого диагностическую карту электронной.
В ведомстве считают, что это поможет бороться с «серым» рынком, который дает возможность владельцам неисправных машин приобретать фальшивые диагностические карты, сообщает Life.ru.
По замыслу Минпромторга, в электронной карте будут указаны адрес пункта техосмотра и время прохождения. Установленная в машине спутниковая система ГЛОНАСС должна подтвердить эти данные. Если машина на конкретный пункт техосмотра не приезжала, владельцу грозит штраф.
Соответствующее предложение министерство уже направило на рассмотрение в Правительство РФ.
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