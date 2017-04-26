Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
В Минпромторге предложили проверять наличие техосмотра машин со спутника
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba
В Минпромторге предложили проверять наличие техосмотра машин со спутника
Сегодня, 14:58ЭкономикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: world-telecom.ru
Читайте
также
Старость не в радость: можно ли в России остаться без пенсии?
Самые «убитые» дороги Волгограда
Мамаев курган в Волгограде вновь озарил «Свет Великой Победы»