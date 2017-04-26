В Минпромторге предложили проверять наличие техосмотра машин со спутника

Минпромторг РФ собирается проверять наличие пройденного техосмотра автомобилей со спутника, сделав для этого диагностическую карту электронной.

В ведомстве считают, что это поможет бороться с «серым» рынком, который дает возможность владельцам неисправных машин приобретать фальшивые диагностические карты, сообщает Life.ru.

По замыслу Минпромторга, в электронной карте будут указаны адрес пункта техосмотра и время прохождения. Установленная в машине спутниковая система ГЛОНАСС должна подтвердить эти данные. Если машина на конкретный пункт техосмотра не приезжала, владельцу грозит штраф.