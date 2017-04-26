Минэкономразвития выступил против запрета на продажу тоников и лосьонов

Минэкономразвития считает избыточными меры, предлагаемые Правительством РФ по ограничению продажи спиртосодержащей бытовой химии и парфюмерии.

Согласно законопроекту, разработанному в правительстве, предлагается наделить органы государственной власти в регионах полномочиями по введению ограничений условий и мест розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции. В Минэкономразвития не исключают, что это может привести к полному запрету на реализацию указанных товаров, и выступают против введения таких мер, сообщает газета «Известия».

Как отметили в ведомстве, предлагаемые меры затрагивают широкую номенклатуру продукции — парфюмерно-косметическую, бытовую химию и средства личной гигиены, стеклоомывающие и противообледенительные средства, лакокрасочные материалы. В министерстве считают, что «установление запрета на оборот любого товара, в том числе и спиртосодержащей непищевой продукции, в связи с его применением не по назначению, представляется необоснованным и нецелесообразным».