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За счёт инвестпроектов в Волгоградской области создадут 4 тысячи рабочих мест
Сюжеты:
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Grigorenko 38

За счёт инвестпроектов в Волгоградской области создадут 4 тысячи рабочих мест

Сегодня, 10:54ЭкономикаНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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