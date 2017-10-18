За счёт инвестпроектов в Волгоградской области создадут 4 тысячи рабочих мест

Свыше четырёх тысяч новых рабочих мест будет создано в Волгоградской области благодаря реализации четырёх важных инвестпроектов, которые входят в перечень приоритетных для Южного федерального округа.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, общая стоимость проектов составляет 145 млрд рублей. Более двух третей от этой суммы уже освоены промышленными и научными организациями. Среди проектов, представляющих особую значимость для региона, — строительство горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе, модернизация фабрики «Камышинский текстиль», расширение производства на «Волгабасе» и создание фармацевтического кластера на базе Волгоградского государственного медицинского университета.

Совокупный объём инвестиций в строительство Гремячинского ГОК, которое ведётся компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий», составляет около 117 млрд рублей. Когда проект выйдет на полную мощность, он обеспечит работой порядка двенадцати тысяч человек — две тысячи непосредственных сотрудников предприятия и около десяти тысяч занятых в смежных сферах. В прошлом году представители предприятия, Минпромторга и администрации Волгоградской области подписали одно из первых в России трёхсторонних инвестиционных соглашений.