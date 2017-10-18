Волгоградские власти берут очередной кредит на покрытие бюджетного дефицита

Накануне на официальном портале государственных закупок был размещён лот от комитета регулирования контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области. Регион объявил о поисках очередного кредитора.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на документы закупки, начальная стоимость контракта оценивается в 130,8 млн рублей. Кредитные средства в размере 400 млн рублей планируется использовать для финансирования дефицита городского бюджета Волгограда и для погашения текущих долговых обязательств. Выплатить кредит региону придётся до конца 2020 года.

Напомним, в августе власти Волгоградской области уже объявляли о поисках кредитора, готового предоставить региону 1,5 млрд рублей для частичного погашения старых долгов, а ещё раньше попытались компенсировать бюджетный дефицит за счёт размещения ценных бумаг на фондовой бирже. Пока что усилия по сокращению госдолга Волгоградской области особых успехов не приносят: привлечение новых кредитов для того, чтобы расплатиться по старым, лишь глубже погружает регион в долговую яму. Чтобы спасти область от банкротства, федеральное правительство на днях выделило ей бюджетный кредит объёмом около 16 млрд рублей.