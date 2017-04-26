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В «День качества» горожане продегустируют продукты местных производителей
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В «День качества» горожане продегустируют продукты местных производителей
Вчера, 10:46ЭкономикаАвтор: Наталья ЖурбинаФото: volgograd.ru
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