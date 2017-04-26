В «День качества» горожане продегустируют продукты местных производителей

19 мая в Советском районе Волгограда состоится традиционная акция «День качества».

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, «День качества» задуман как проект, который призван познакомить потребителей с товарами местного производства, а также наладить партнерские связи между предприятиями и ритейлерами.

На «Дне качества» покупатели смогут продегустировать и оценить продукцию местных предприятий, а производители примут участие в закупочной сессии с представителями федеральной торговой сети. Кстати, по информации облпромторга, на прошлом «Дне качества», который состоялся в конце марта, семь из 30 товаропроизводителей-участников акции заключили договоры на поставку продукции в одну из популярных торговых сетей.