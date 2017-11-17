Волгоградская область потратит на социальную политику 27 млрд рублей

Несмотря на очередную «оптимизацию расходов», бюджет Волгоградской области на 2018 год позволит полностью обеспечить все социальные обязательства перед населением. Об этом заявили депутаты Волгоградской областной Думы, принявшие накануне финансовый документ в первом чтении.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облдумы, в следующем году социальные расходы региона составят 27 млрд рублей. Эти средства пойдут на поддержку ветеранов, пенсионеров, инвалидов, детей-сирот и многодетных семей, а также на выплату стипендий студентам. Кроме того, за счёт бюджета продолжится реализация программ по развитию рынка труда, формированию доступной среды, обеспечению жильём молодых семей и организации летнего отдыха детей.

По словам председателя парламентского комитета по труду и социальной политике Татьяны Бухтиной, проект бюджета на следующий год предусматривает полное исполнение всех социальных обязательств и даже финансирование нескольких новых проектов — к примеру, из областной казны будут выделяться средства на содействие трудоустройству молодых инвалидов. Кроме того, в 2018 году в Волгоградской области планируется реализовать пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми.