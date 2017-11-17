Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Волгоградская область потратит на социальную политику 27 млрд рублей
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Fotolia 49146565 l 1024x739

Волгоградская область потратит на социальную политику 27 млрд рублей

Сегодня, 16:05ЭкономикаНикита ДробныФото: uytniy-dom.com
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?