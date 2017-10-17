Животноводство в Волгоградской области будут развивать за счёт грантов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, из 65 проектов, на реализацию которых было выделено государственное финансирование, 39 касаются молочного животноводства. Ещё девятнадцать направлены на разведение крупного рогатого скота на мясо, три — на развитие овцеводства. Всего за последние три года фермеры Волгоградской области получили 272 гранта.
Развитие животноводства в регионе базируется на племенных хозяйствах: именно на их базе выращиваются адаптированные к местному климату породы скота. Интенсивно развивается овцеводство: количество овец в Волгоградской области за три года выросло на 10% и на данный момент превышает 1 млн голов.
Напомним, ранее стало известно, что в регионе увеличилось поголовье свиней, в то время как численность крупного рогатого скота за последний год сократилось примерно на три тысячи животных.
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