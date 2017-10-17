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Животноводство в Волгоградской области будут развивать за счёт грантов
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Events 7 9 02 2017 goda agrofarm glavnaya zhivotnovodcheskaya vystavka goda 10084

Животноводство в Волгоградской области будут развивать за счёт грантов

Сегодня, 15:53ЭкономикаНикита ДробныФото: agro-job.ru
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