Животноводство в Волгоградской области будут развивать за счёт грантов

Двенадцать семейных ферм и 61 начинающий фермер из Волгоградской области направят средства, полученные за счёт господдержки, на развитие животноводства. Почти все проекты местных аграриев, получившие гранты в этом году, связаны с разведением скота.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, из 65 проектов, на реализацию которых было выделено государственное финансирование, 39 касаются молочного животноводства. Ещё девятнадцать направлены на разведение крупного рогатого скота на мясо, три — на развитие овцеводства. Всего за последние три года фермеры Волгоградской области получили 272 гранта.

Развитие животноводства в регионе базируется на племенных хозяйствах: именно на их базе выращиваются адаптированные к местному климату породы скота. Интенсивно развивается овцеводство: количество овец в Волгоградской области за три года выросло на 10% и на данный момент превышает 1 млн голов.