Волгоградские предприниматели попросили больше света

В Волгоградской торгово-промышленной палате прошло очередное заседание региональной коалиции по защите прав и представлению интересов предпринимательства. Главной темой обсуждения стали проблемы, с которыми сталкивается малый и средний бизнес при подключении к сетям электроснабжения.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской ТПП, представителей делового сообщества предупредили об изменениях в федеральном законодательстве, из-за которых сроки фактического присоединения бизнес-объектов к электросетям значительно увеличатся. Свою точку зрения на проблему представили и энергетики, рассказавшие предпринимателям о текущих сложностях в своей работе.

И предприниматели, и представители ресурсоснабжающих организаций сошлись во мнении, что сложившаяся ситуация и тенденции её развития сильно усложняют жизнь малому и среднему бизнесу, а увеличение сроков подключения к электросетям лишь усугубит проблему. В итоге бизнесмены, общественники и представители энергетиков договорились совместно продвигать инициативу по изменению федерального законодательства и упрощению соответствующей процедуры.