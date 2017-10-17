Волгоградские предприниматели попросили больше света
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской ТПП, представителей делового сообщества предупредили об изменениях в федеральном законодательстве, из-за которых сроки фактического присоединения бизнес-объектов к электросетям значительно увеличатся. Свою точку зрения на проблему представили и энергетики, рассказавшие предпринимателям о текущих сложностях в своей работе.
И предприниматели, и представители ресурсоснабжающих организаций сошлись во мнении, что сложившаяся ситуация и тенденции её развития сильно усложняют жизнь малому и среднему бизнесу, а увеличение сроков подключения к электросетям лишь усугубит проблему. В итоге бизнесмены, общественники и представители энергетиков договорились совместно продвигать инициативу по изменению федерального законодательства и упрощению соответствующей процедуры.
Напомним, региональная коалиция по защите прав предпринимательства действует в Волгограде с 2003 года. Её главные цели — улучшение делового климата области и совершенствование законодательства в интересах малого бизнеса.
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