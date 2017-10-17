В Волгоградской области резко взлетели цены на огурцы и помидоры

В волгоградском регионе за период с 10 по 16 октября зафиксировано сезонное повышение цен на свежие огурцы и помидоры.

По опубликованным во вторник данным Волгоградстата, стоимость этих овощей за неделю резко взлетела на 24-25%. И, скорее всего, начавшийся стремительный рост цен на огурцы и помидоры продолжится до конца месяца.

Также, по результатам еженедельного мониторинга, в регионе подорожали мясо (свинина, говядина), молоко и молочные продукты (сметана, творог) на 1-2%.