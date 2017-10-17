В Волгоградской области резко взлетели цены на огурцы и помидоры
Сегодня, 15:03ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: green-color.ru
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В волгоградском регионе за период с 10 по 16 октября зафиксировано сезонное повышение цен на свежие огурцы и помидоры.
По опубликованным во вторник данным Волгоградстата, стоимость этих овощей за неделю резко взлетела на 24-25%. И, скорее всего, начавшийся стремительный рост цен на огурцы и помидоры продолжится до конца месяца.
Также, по результатам еженедельного мониторинга, в регионе подорожали мясо (свинина, говядина), молоко и молочные продукты (сметана, творог) на 1-2%.
По информации Волгоградстата, также подорожание коснулось риса и сахара. На эти продукты было отмечено повышение цен в пределах двух процентов.
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