В Волгограде открылся крупный учебный полигон для специалистов водоканалов

В минувшие выходные на базе городского водоканала «Олимпийская» в Дзержинском районе открылся один из крупнейших в России учебно-тренировочных центров для специалистов водоснабжения и водоотведения.

Объект состоит из 8 учебно-тренировочных дорожек. Это делает его вторым по величине профессиональным полигоном среди российских водоканалов, отметили в пресс-центре ООО «Концессии водоснабжения».

В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Волгоградской областной Думы, которые, открывая объект, перерезали не традиционную красную, а синюю ленточку, символизирующую воду.

Фото: Пресс-центр ООО "Концессии водоснабжения"

«Наведение порядка в сфере ЖКХ губернатор Андрей Бочаров обозначил как одно из приоритетных направлений деятельности региональной власти. В области идет системная работа по обновлению водопроводных и тепловых сетей. Открытие современного полигона в Волгограде – один из очередных шагов в работе по повышению качества предоставляемых жителям коммунальных услуг», – процитировала пресс-служба регионального парламента слова председателя думского комитета по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Калашникова.

Фото: Пресс-центр ООО "Концессии водоснабжения"

Наличие собственной стационарной тренировочной базы позволит проводить конкурсы профессионального мастерства разного уровня (областные и федеральные) и обмениваться практическим опытом между лучшими водоканалами страны.

Фото: Пресс-центр ООО "Концессии водоснабжения"