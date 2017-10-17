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В Волгограде открылся крупный учебный полигон для специалистов водоканалов
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В Волгограде открылся крупный учебный полигон для специалистов водоканалов

Сегодня, 08:24ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: Пресс-центр ООО "Концессии водоснабжения"
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