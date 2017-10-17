В России могут запретить снятие наличных через анонимные средства платежа
Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано сегодня на официальном сайте кабмина.
«В настоящее время анонимные электронные средства платежа широко используются в противоправных и преступных целях, в том числе для обналичивания денежных средств, полученных преступным путем. При этом установить конечного получателя денежных средств, а также цель и назначение перевода затруднительно, а в ряде случаев невозможно», – поясняется в документе.
Законопроектом предлагается финансовые остатки на анонимных электронных средствах платежа переводить на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, на счет самого физического лица или на исполнение его обязательств перед кредитной организацией.
Принятие законопроекта позволит повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа, уверены в правительстве РФ.
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