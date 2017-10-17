В России могут запретить снятие наличных через анонимные средства платежа

Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект, по которому будет введен запрет на снятие наличных денег с помощью анонимных электронных средств платежа.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано сегодня на официальном сайте кабмина.

«В настоящее время анонимные электронные средства платежа широко используются в противоправных и преступных целях, в том числе для обналичивания денежных средств, полученных преступным путем. При этом установить конечного получателя денежных средств, а также цель и назначение перевода затруднительно, а в ряде случаев невозможно», – поясняется в документе.

Законопроектом предлагается финансовые остатки на анонимных электронных средствах платежа переводить на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, на счет самого физического лица или на исполнение его обязательств перед кредитной организацией.