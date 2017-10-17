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Минтруд России предложил повысить с 1 января оклады госслужащих
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Минтруд России предложил повысить с 1 января оклады госслужащих

Сегодня, 17:23ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: ria56.ru
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