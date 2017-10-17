Минтруд России предложил повысить с 1 января оклады госслужащих
Сегодня, 17:23ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: ria56.ru
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С января следующего года оклады государственных служащих могут быть повышены в 1,04 раза.
С таким предложением выступил Минтруд России. Соответствующий проект постановления правительства РФ, подготовленный министерством, размещен во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.
В документе предлагается «повысить в 1,04 раза должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы».
В случае принятия постановления оклады госслужащих будут увеличены с 1 января 2018 года.
В проекте документа указывается, что последний раз должностные оклады работникам госслужбы повышались в середине октября 2013 года.
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