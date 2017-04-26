Выставка «Иннопром-2017» ждет волгоградских бизнесменов
17 мая, 07:01ЭкономикаАвтор: Наталья ЖурбинаФото: r-cons.ru
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Центр поддержки экспорта Волгоградской области начал формировать делегацию для участия в выставке, которая состоится в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.
Выставка «Иннопром-2017» проводится в 8-й раз, в этом году главная тема экспозиции - «Умное производство».
Как сообщает комитет экономической политики и развития Волгоградской области, участие в подобном масштабном форуме позволит малым и средним компаниям Волгограда представить свою продукцию потенциальным партнерам и заключить новые сделки.
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