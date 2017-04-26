Выставка «Иннопром-2017» ждет волгоградских бизнесменов

Центр поддержки экспорта Волгоградской области начал формировать делегацию для участия в выставке, которая состоится в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

Выставка «Иннопром-2017» проводится в 8-й раз, в этом году главная тема экспозиции - «Умное производство».