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В регионе благодаря господдержке растет производство сельхозтехники
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В регионе благодаря господдержке растет производство сельхозтехники
17 мая, 13:20ЭкономикаАвтор: Наталья ЖурбинаФото: volgograd.ru
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