В регионе благодаря господдержке растет производство сельхозтехники

В Волжском, на промплощадке состоялось выездное совещание, которое провел заместитель губернатора — председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков.

Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, Роман Беков отметил, что в 2016 году волгоградские аграрии закупили техники на общую сумму более шести миллиардов рублей, из них только на миллиард рублей — у производителей региона.

- Рынок большой, - подчеркнул председатель регионального комитета промышленности и торговли, - одна из задач облпромторга — развивать эту отрасль, привлекать предприятия в программы господдержки.

На федеральном уровне был разработан ряд стимулирующих мер, которые и оказывают поддержку производителям сельхозтехники. Так,, по программам Минпромторга РФ производителям сельхозмашин компенсируют часть затрат на содержание рабочих мест, энергоресурсы и прочие затраты, а также субсидируется реализация техники со скидкой в 15%.