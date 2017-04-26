В регионе благодаря господдержке растет производство сельхозтехники

Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, Роман Беков отметил, что в 2016 году волгоградские аграрии закупили техники на общую сумму более шести миллиардов рублей, из них только на миллиард рублей — у производителей региона.
- Рынок большой, - подчеркнул председатель регионального комитета промышленности и торговли, - одна из задач облпромторга — развивать эту отрасль, привлекать предприятия в программы господдержки.
На федеральном уровне был разработан ряд стимулирующих мер, которые и оказывают поддержку производителям сельхозтехники. Так,, по программам Минпромторга РФ производителям сельхозмашин компенсируют часть затрат на содержание рабочих мест, энергоресурсы и прочие затраты, а также субсидируется реализация техники со скидкой в 15%.
Сегодня в Волгоградской области 18 организаций выпускают сельхозмашины и оборудование, и показательным в этой отрасли является малое предприятие «Нью Тон». Завод, работающий с 2007 года, выпускает прицепную и навесную сельхозтехнику, и в 2014-2016 годах предприятие получило субсидий на сумму 17 млн рублей, столько же предприятие планирует привлечь в 2017 году. В прошлом году объем производства вырос на 30% и сейчас компания готовит заявку в Фонд развития промышленности для приобретения современного оборудования в лизинг. Планируется, что модернизация позволит повысить производительность труда и конкурентоспособность продукции.