Расходы регионального бюджета 2016 года сократились

17 мая в волгоградском филиале РАНХиГС состоялись публичные слушания об исполнении областного бюджета за 2016 год.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области. Информация была представлена первый заместитель губернатора Волгоградской области — председатель комитета финансов Александр Дорждеев.

«2016 год показал, что региональная экономика обладает запасом устойчивости и способна создавать новые источники роста, — подчеркнул Александр Дорждеев. — Финансовые решения были ориентированы не только на сохранение устойчивости бюджетной системы, но и на поддержание инвестиций, разумеется, не в ущерб социальной сфере».

В 2016 году доходная часть консолидированного бюджета составила 101,4 млрд. рублей или 101,2% к уровню 2015 года. Совокупный прирост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за последние три года составил 11,8 млрд. рублей, почти на 80% он сформирован за счет увеличения поступлений по налогу на прибыль организаций.

По сравнению с 2015-м годом расходы областного бюджета сократились и составили 85,6 млрд. рублей — это на 98,5%. Это стало возможным, потому как в регионе принимаются меры по рациональному распоряжению бюджетными средствами, введена персональная ответственность руководителей за их расходования. В результате, по информации региональной пресс-службы, экономия на обслуживании госдолга составила 357 миллионов рублей. Затраты на госзакупки снижены на два миллиарда рублей. В целом экономический эффект от проведенных мероприятий составил почти 4,8 миллиарда рублей.