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Расходы регионального бюджета 2016 года сократились
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Расходы регионального бюджета 2016 года сократились
17 мая, 18:04ЭкономикаАвтор: Наталья ЖурбинаФото: ugpressa.ru
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