Волгоградские депутаты утвердили бюджет региона в первом чтении

На сегодняшнем заседании Волгоградской областной Думы депутаты приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Главный финансовый документ Волгоградской области вынесли на обсуждение без доклада.

Как сообщает собственный корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» из зала заседаний, проект бюджета прошёл предварительное рассмотрение всеми профильными комитетами Облдумы и получил их одобрение. Парламентарии, в частности, поддержали поправку, внесённую губернатором Андреем Бочаровым: доходную и расходную часть бюджета увеличили на 5 млрд рублей в связи с получением федеральных дотаций.

Изначально планировалось, что областная казна получит и потратит по 78,5 млрд рублей, однако правительство одобрило предоставление Волгоградской области дополнительных средств на обеспечение сбалансированности бюджета. Сумма, которую выделят региону, будет в семь раз выше, чем прошлогодние дотации. В результате доходы Волгоградской области увеличатся до 83,5 млрд рублей; из них налоговые и неналоговые поступления составят 60 млрд рублей.

Всего же губернатор Андрей Бочаров внес одиннадцать поправок к региональному бюджету; все они были приняты без обсуждения. Ещё одно уточнение внёс депутат Руслан Шарифов, председатель думского комитета по экономической политике. Однако активная дискуссия развернулась лишь по поводу двадцати пяти поправок, внесённых депутатом от КПРФ Михаилом Таранцовым.

Парламентарий, который на днях призвал привести в порядок бюджетную смету Облдумы, предложил достаточно радикально пересмотреть проект областной казны. В частности, представитель КПРФ счёл необходимым принять дефицитный бюджет: по его подсчётам, область могла бы потерять 4,6 млрд рублей за счёт увеличения социальных расходов. Однако большинство коллег Михаила Таранцова его инициативу не поддержали.