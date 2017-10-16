Волгоградской области предоставили бюджетный кредит на выплату долгов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, полученные от правительства средства будут направлены не на текущую экономическую деятельность, а на выплаты по коммерческим кредитам и частичное погашение госдолга. Благодаря федеральной поддержке власти надеются снизить долговую нагрузку на бюджет примерно на 3 млрд рублей. Это позволит немного облегчить экономическое положение региона, чей госдолг уже почти сравнялся с суммой доходов.
Второй важной темой совещания стало начало отопительного сезона: глава региона распорядился перевести все ремонтные службы в усиленный режим работы, чтобы обеспечить безаварийный старт подачи тепла в жилые дома. Губернатор также отметил, что на этой неделе синоптики прогнозируют повышение температуры, так что время на проверку систем отопления ещё есть. Судя по всему, тем волгоградцам, которые уже поверили, что батареи в их квартирах обязательно потеплеют уже сегодня, придётся потерпеть ещё несколько дней.
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