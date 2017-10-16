Волгоградской области предоставили бюджетный кредит на выплату долгов

Правительство РФ выделило Волгоградской области бюджетный кредит на сумму в 15 млрд 756 млн рублей. Об этом сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров в рамках оперативного совещания в региональной администрации.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, полученные от правительства средства будут направлены не на текущую экономическую деятельность, а на выплаты по коммерческим кредитам и частичное погашение госдолга. Благодаря федеральной поддержке власти надеются снизить долговую нагрузку на бюджет примерно на 3 млрд рублей. Это позволит немного облегчить экономическое положение региона, чей госдолг уже почти сравнялся с суммой доходов.