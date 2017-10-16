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Волгоградской области предоставили бюджетный кредит на выплату долгов
Сюжеты:
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Волгоградской области предоставили бюджетный кредит на выплату долгов

Сегодня, 13:07ЭкономикаНикита ДробныФото: twitter.com
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