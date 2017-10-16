В Уфе собираются построить линию скоростного трамвая, как в Волгограде
Сейчас по поручению главы республики госкомтранс Башкирии ведет проработку трех основных концепций развития скоростного пассажирского транспорта Уфы — скоростного трамвая, метробуса и монорельса, передает mkset.ru.
Идея строительства скоростной трамвайной сети обсуждается в столице республики с 2013 года. Планируется, что она охватит весь город. Линия может быть построена по примеру существующей сети в Волгограде.
«Оба наших региона обладают довольно обширными наработками в области транспорта, практический интерес в этой области вызывают технологии развития подземного трамвая – метротрама. Гостранс Республики Башкирии направит специалистов для комплексного изучения работы общественного транспорта в городе Волгограде», – сообщил руководитель госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов.
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