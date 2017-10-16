ФАС направила в правительство предложения по снижению цен на контрацептивы
Снижение цен на презервативы входит в план мероприятий по реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года, отметили в пресс-службе ФАС.
Чтобы расширить ассортимент презервативов в аптечных сетях и сделать более доступными, антимонопольщики предлагают принять ряд мер на государственном уровне. А именно ускорить регистрацию барьерных контрацептивов и установить фиксированный размер предельной платы за проведение их испытаний.
Также предлагается заставить аптечных работников информировать покупателей о наличии более дешевых аналогов приобретаемых ими презервативов. И рассмотреть возможность размещения вендинговых аппаратов с дешевыми контрацептивами.
Кроме того, в ФАС уверены в необходимости разработки комплекса мероприятий, направленных на пропаганду использования презервативов в качестве наиболее эффективного средства профилактики инфекций, передающихся половым путем. Речь идет о социальной рекламе, включении обязательных разделов в образовательные программы среднего и высшего образования, использование соответствующих механизмов в теле- и киноиндустрии.
«Меры, предложенные ФАС России, направлены на снижение административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок, что должно привести к снижению стоимости барьерных контрацептивов за счет развития конкуренция в этом сегменте», – считает начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.
+7 937 708 14 50