ФАС направила в правительство предложения по снижению цен на контрацептивы

Федеральная антимонопольная служба России провела исследование товарного рынка медицинских изделий, применяемых в качестве барьерных контрацептивов, и направила в правительство РФ предложения по механизму снижения цен на соответствующие товары.

Снижение цен на презервативы входит в план мероприятий по реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года, отметили в пресс-службе ФАС.

Чтобы расширить ассортимент презервативов в аптечных сетях и сделать более доступными, антимонопольщики предлагают принять ряд мер на государственном уровне. А именно ускорить регистрацию барьерных контрацептивов и установить фиксированный размер предельной платы за проведение их испытаний.

Также предлагается заставить аптечных работников информировать покупателей о наличии более дешевых аналогов приобретаемых ими презервативов. И рассмотреть возможность размещения вендинговых аппаратов с дешевыми контрацептивами.

Кроме того, в ФАС уверены в необходимости разработки комплекса мероприятий, направленных на пропаганду использования презервативов в качестве наиболее эффективного средства профилактики инфекций, передающихся половым путем. Речь идет о социальной рекламе, включении обязательных разделов в образовательные программы среднего и высшего образования, использование соответствующих механизмов в теле- и киноиндустрии.