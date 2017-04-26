В Волгограде для предпринимателей пройдет «День налоговой помощи»
16 мая, 11:58ЭкономикаАвтор: Наталья ЖурбинаФото: pasmi.ru
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23 мая с 11-00 до 14-00 в «Центре развития бизнеса Волгоградской области» для предпринимателей пройдет бесплатное консультирование специалистами регионального управления налоговой службы России.
По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области предприниматели могут задать вопросы, касающиеся применения различных систем налогооблажения и получат последнюю информацию о нововведениях в налоговом законодательстве.
Предполагается, что тематические консультации предпринимателей по актуальным вопросам на площадке Центра развития бизнеса будут проходить на постоянной основе. Уже запланированы встречи бизнесменов со специалистами Роспотребнадзора, Росреестра и других ведомств.
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