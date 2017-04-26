На Волжской ГЭС досрочно стали снижать сбросы воды

С 16 мая Волжская ГЭС стала завершать работу в режиме максимально установленных сбросов в объеме 25000±500 м³/с.

Согласно указаниям Федерального агентства водных ресурсов, среднесуточные расходы воды будут ежедневно снижаться на 2 тысячи кубометров в секунду и к 20 мая составят 17000±500 м³/с. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщила специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» Галина Шацкая.

По ее словам, дальнейший режим работы Волгоградского гидроузла будет определен в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

Ближайшее заседание МРГ планируется провести 18 мая.

Отметим, ранее агентству «НовостиВолгограда.ру» на Волжской ГЭС сообщали, что с максимально установленными сбросами предприятие будет работать до 20 мая включительно. Но, как видим, график расхода воды изменился.

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