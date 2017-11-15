Волгоградская областная Дума рассмотрит проект бюджета на следующий год

На ближайшем заседании Волгоградской областной Думы депутаты рассмотрят проект регионального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. С высокой вероятностью главный финансовый документ области будет принят с минимальными правками.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, вопрос об утверждении бюджета станет главным в повестке заседания, которое состоится 16 ноября. Ранее проект уже прошёл общественное обсуждение в рамках публичных слушаний; депутаты также рассмотрели его на «парламентском часе».

Согласно документу, в следующем году доходы и расходы областной казны составят по 78,5 млрд рублей. По заявлению вице-губернатора Александра Дорждеева, региону придётся «жить по средствам» и повышать эффективность расходов, однако при этом социальные обязательства будут исполняться в полном объёме. Власти также пообещали не урезать затраты на сельское хозяйство и другие приоритетные сферы экономики.