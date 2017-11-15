Малому бизнесу в Волгоградской области предрекли развитие

На вчерашнем заседании комитета Волгоградской областной Думы по экономической политике депутаты рассмотрели прогноз промышленного и социального развития региона на ближайшие годы и проект регионального бюджета. Парламентарии пообещали расширить поддержку малого и среднего бизнеса.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Облдумы, прогноз экономического развития предусматривает, что в 2018 году оборот малых и средних предприятий превысит 440 млрд рублей. К 2020 году этот показатель должен будет увеличиться примерно до 463 млрд рублей. Столь впечатляющих успехов депутаты рассчитывают добиться за счёт повышения инвестиционной привлекательности региона, расширения программы «налоговых каникул» для малого бизнеса и предоставления льготных кредитов начинающим предпринимателям. На развитие и поддержку малого бизнеса в следующем году планируется выделить почти 480 млн рублей.

— Очень важно, что будет продолжена работа по стимулированию инвестиционной активности предприятий, созданию благоприятного делового климата — приоритетных направлений долгосрочной стратегии развития Волгоградской области. Реализация инвестиционных проектов уже позволила создать в регионе свыше трёх тысяч рабочих мест, а в перспективе этот показатель вырастет до семи тысяч, — заявил председатель профильного комитета Волгоградской областной Думы Руслан Шарифов.