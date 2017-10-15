Власти Волгоградской области позаботятся о градообразующих предприятиях

В Волгоградской области изменилось законодательство, регулирующее деятельность градообразующих предприятий. Законопроект, разработанный Облпромторгом, на днях был принят региональным парламентом.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета промышленности и торговли, главное правовое новшество связано с участием местных властей в решении судьбы главных промышленных организаций региона. Отныне исполнительные органы власти Волгоградской области смогут официально участвовать в арбитражных процессах, касающихся банкротства градообразующих предприятий. Это позволит обеспечить выполнение всех социальных обязательств перед сотрудниками «проблемных» заводов и сохранить производственные комплексы для последующей реорганизации.

Закон также устанавливает критерии, по которым предприятия относят к разряду градообразующих. Теперь на этот статус могут претендовать индустриальные организации со штатом не менее 5 тысяч человек, на которых трудятся как минимум 20-25% экономически активных жителей города или района.