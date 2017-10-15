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Власти Волгоградской области позаботятся о градообразующих предприятиях
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Власти Волгоградской области позаботятся о градообразующих предприятиях

Сегодня, 10:24ЭкономикаНикита ДробныФото: sebcement.ru
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