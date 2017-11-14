В Волжском на круглом столе обсудят развитие промышленного туризма

В Волжском пройдёт круглый стол для предпринимателей, посвящённый привлечению инвестиций в бизнес и развитию промышленного туризма. Среди спикеров, которые выступят на мероприятии, будут мэр города-спутника Игорь Воронин и директор региональной сети МФЦ Ирина Змановская.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета экономической политики Волгоградской области, круглый стол состоится 16 ноября. В качестве его организаторов выступят профильный комитет региональной администрации, мэрия Волжского, областной бизнес-инкубатор и областной Центр поддержки предпринимательства.

Особое внимание в рамках круглого стола планируется уделить стимулированию индустриального туризма. Туры на промышленные предприятия — распространённое явление во всех развитых странах: с их помощью повышается потребительская грамотность населения и развивается местная экономика. Однако в Волгоградской области такой вид туризма пока не очень распространён. Чтобы познакомиться со спецификой «индустриальных туров», предприниматели отправятся на экскурсию по предприятию АО «САН ИнБев», где подобные мероприятия проводятся уже три года.

— С 2014 года мы реализуем проект «Промышленный туризм», который позволяет жителям и гостям Волгоградской области познакомиться со спецификой работы крупного предприятия и увидеть, как производится наша продукция. Для нашего региона это актуальное и перспективное направление, — рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» Ольга Хурчак, менеджер по корпоративным отношениям завода АО «САН ИнБев» в Волжском. — В рамках проекта наше предприятие ежегодно посещают не менее полутора тысяч человек. В основном это жители Волгоградской области и соседних регионов, а также официальные делегации. Кроме того, мы проводим экскурсии для молодых специалистов, то есть проект имеет и профориентационную составляющую.