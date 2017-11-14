В Волгограде запустят производство импортозамещающих средств от вредителей
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, общая стоимость проекта составит 330 млн рублей. Производство импортозамещающих инсектицидов будет налажено за счёт программы господдержки: Министерство промышленности и торговли частично компенсирует предприятию затраты по кредитам.
С помощью современных средств против вредных насекомых и сорняков волгоградские аграрии смогут лучше защитить урожай и отказаться от использования импортных препаратов. Благодаря запуску нового производства на заводе создадут 45 новых рабочих мест; после выхода на полную проектную мощность годовой объём налоговых поступлений «Волга Индастри» превысит 30 млн рублей, а объём выпуска продукции вырастет на 30%. Сейчас на предприятии ведутся монтажные и пусконаладочные работы, а также устанавливается необходимое оборудование.
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