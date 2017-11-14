В Волгограде запустят производство импортозамещающих средств от вредителей

Волгоградское предприятие «Волга Индастри» до конца текущего года запустит производство новых препаратов для борьбы с вредителями и сорняками. Инвестпроект реализуется при поддержке Минпромторга.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, общая стоимость проекта составит 330 млн рублей. Производство импортозамещающих инсектицидов будет налажено за счёт программы господдержки: Министерство промышленности и торговли частично компенсирует предприятию затраты по кредитам.