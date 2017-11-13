Волгоградские предприниматели отправятся с бизнес-миссией в соседний регион
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской торгово-промышленной палаты, в рамках поездки местные представители малого и среднего бизнеса проведут деловые переговоры с ростовскими коллегами, обсудят возможности делового партнёрства с предпринимателями из других регионов ЮФО, а также, возможно, заключат договоры о приобретении необходимого оборудования с ростовскими фирмами. Поездку организуют совместно Волгоградская ТПП, региональный комитет экономической политики и областной бизнес-инкубатор.
От предпринимателей ещё принимаются заявки на участие в бизнес-миссии. Особое внимание на поездку в Ростов обратят волгоградские коммерсанты, занимающиеся гостиничным и ресторанным делом, аграрии, производители пищевого оборудования. На выставке HoReCa Don в основном будут представлены частные отели, компании, работающие в сферах безопасности и развлечений; на XX межрегиональной продовольственной выставке «Ростов гостеприимный» — организации, занимающиеся сельскохозяйственным производством, поставщики продуктов питания, а также фирмы по проектировке, монтажу и автоматизации технологических линий.
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