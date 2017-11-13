Волгоградские предприниматели отправятся с бизнес-миссией в соседний регион

Группа волгоградских предпринимателей на этой неделе отправится с бизнес-миссией в Ростов-на-Дону. С 15 по 18 ноября коммерсанты представят экономические достижения Волгоградской области на выставках HoReCa Don и «Ростов гостеприимный».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской торгово-промышленной палаты, в рамках поездки местные представители малого и среднего бизнеса проведут деловые переговоры с ростовскими коллегами, обсудят возможности делового партнёрства с предпринимателями из других регионов ЮФО, а также, возможно, заключат договоры о приобретении необходимого оборудования с ростовскими фирмами. Поездку организуют совместно Волгоградская ТПП, региональный комитет экономической политики и областной бизнес-инкубатор.