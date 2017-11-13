Вложения ритейлеров в экономику Волгоградской области выросли втрое

С начала года компании-ритейлеры, заключившие соглашения о сотрудничестве с Волгоградской областью, вложили в экономику региона почти 2 млрд рублей. Это примерно втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, в текущем году оборот розничной торговли на территории региона составил более 236 млрд рублей. Вклад сетевых компаний в эту сумму — 20% (51 млрд рублей). С начала года в Волгоградской области открылись 32 новых торговых предприятия; количество местных жителей, работающих в компаниях-ритейлерах, достигло 17,8 тысячи человек. Доля товаров местного производства в сетевых магазинах варьируется от 30% до 70%.

По данным облпромторга, в регионе действуют десять крупных торговых сетей, в том числе семь федеральных. Девять из них заключили с Волгоградской областью соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. В ближайшем будущем власти планируют подписать аналогичный договор с компанией «Зельгрос».