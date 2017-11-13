Вложения ритейлеров в экономику Волгоградской области выросли втрое
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, в текущем году оборот розничной торговли на территории региона составил более 236 млрд рублей. Вклад сетевых компаний в эту сумму — 20% (51 млрд рублей). С начала года в Волгоградской области открылись 32 новых торговых предприятия; количество местных жителей, работающих в компаниях-ритейлерах, достигло 17,8 тысячи человек. Доля товаров местного производства в сетевых магазинах варьируется от 30% до 70%.
По данным облпромторга, в регионе действуют десять крупных торговых сетей, в том числе семь федеральных. Девять из них заключили с Волгоградской областью соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. В ближайшем будущем власти планируют подписать аналогичный договор с компанией «Зельгрос».
Отметим, что с начала года ритейлеры уже пополнили консолидированный региональный бюджет налогами на сумму более 2,6 млрд рублей, а средняя зарплата их сотрудников выросла на 7%.
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