В облпромторге проведут экспертизу изделий мастеров народных промыслов
Уже в следующем месяце состоится заседание художественно-экспертного совета, члены которого рассмотрят уникальные изделия, представленные волгоградскими умельцами. И именно эксперты будут принимать решение, что можно отнести к народным художественным промыслам.
Как сообщили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, в совет войдут высококвалифицированные специалисты в области декоративно-прикладного искусства, ведущие мастера и художники организаций народных художественных промыслов, искусствоведы, этнографы, музейные работники, представители органов культуры, творческих союзов, фондов и ассоциаций, чья деятельность связана с сохранением национального культурного наследия.
Заявки народных умельцев и творческих коллективов ждут в облпромторге до 24 ноября. Их нужно направлять по адресу: г.Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15, каб. 205.
Напомним, что еще осенью 2015 года облпромторг принял решение организовать художественно-экспертный совет, который будет оценивать изделия народных художественных промыслов и признавать их таковыми. Также экспертам дано право присваивать умельцам звание «мастер народного художественного промысла Волгоградской области».
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