В облпромторге проведут экспертизу изделий мастеров народных промыслов

Облпромторг начал прием заявок от индивидуальных мастеров и организаций народных художественных промыслов на проведение экспертизы их изделий.

Уже в следующем месяце состоится заседание художественно-экспертного совета, члены которого рассмотрят уникальные изделия, представленные волгоградскими умельцами. И именно эксперты будут принимать решение, что можно отнести к народным художественным промыслам.

Как сообщили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, в совет войдут высококвалифицированные специалисты в области декоративно-прикладного искусства, ведущие мастера и художники организаций народных художественных промыслов, искусствоведы, этнографы, музейные работники, представители органов культуры, творческих союзов, фондов и ассоциаций, чья деятельность связана с сохранением национального культурного наследия.

Заявки народных умельцев и творческих коллективов ждут в облпромторге до 24 ноября. Их нужно направлять по адресу: г.Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15, каб. 205.