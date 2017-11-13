Управкомпании вернули волжанам более 3 млн рублей, переплаченных за ЖКУ
Перерасчет оплаты был проведен УК за февраль-март текущего года по трем адресам: ул. Свердлова, 28, ул. Зорге, 5 и ул. Пушкина, 25, рассказали в пресс-службе инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в городе-спутнике нарушении порядка начисления платы за коммунальный ресурс по электроэнергии имели массовый характер и коснулись десятков домов. После чего жители стали обращаться за справедливостью в Госжилнадзор.
По всем жалобам граждан были проведены проверки и выданы предписания на устранение нарушения. В настоящее время все переплаченные деньги возвращаются.
В Госжилнадзоре отметили, что на сегодняшний день в Волжском после перерасчета платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества, собственникам многоквартирных домов уже вернули более 3 млн рублей.
+7 937 708 14 50