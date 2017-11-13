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Управкомпании вернули волжанам более 3 млн рублей, переплаченных за ЖКУ
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Управкомпании вернули волжанам более 3 млн рублей, переплаченных за ЖКУ

Сегодня, 15:47ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: k-sc.ru
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