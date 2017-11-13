Промышленники из Волгоградской области побывали на престижной выставке
Сегодня, 11:59ЭкономикаНикита ДробныФото: vyboroved.ru
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Представители Камышинского завода слесарно-монтажного инструмента посетили престижную выставку MITEX Expo 2017, которая прошла в Москве. Они представили новые разработки и виды продукции.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета промышленности и торговли Волгоградской области, предприятие презентовало инструменты, произведённые с использованием новых видов покрытия. Продукция, изготовленная с применением никеля и никель-хрома, относится к премиум-классу: её отличает повышенная стойкость к износу и коррозии.
Напомним, Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента выпускает порядка полутора тысяч наименований изделий. Предприятие производит свыше 4 млн инструментов в год и обеспечивает рабочими местами более 500 человек.
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