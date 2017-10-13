В Волжском прошло выездное совещание Минпромторга

Накануне на производственной площадке завода «Газпром Химволокно» в Волжском состоялось выездное совещание, посвящённое развитию шинной индустрии. В нём приняли участие вице-губернатор Роман Беков, представители Минпромторга и Ассоциации производителей шин, а также специалисты ряда предприятий со всей страны.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, решение провести федеральное совещание в Волгоградской области было принято не случайно. Волжские предприятия «Волтайр-Пром» и «Газпром Химволокно» входят в число главных отечественных компаний шинной отрасли. В ходе мероприятия обсуждались вопросы привлечения господдержки, развития экспорта, снабжения сырьём и оборудованием.

— Основные задачи отрасли сегодня — масштабная модернизация площадок, улучшение технологических процессов, сокращение энергозатрат, повышение эффективности производства, — отметила Ирина Большакова, начальник отдела химической промышленности Минпромторга РФ.

Особое внимание в рамках совещания уделялось развитию предприятий Волгоградской области, производящих шины и материалы для их изготовления. Вице-губернатор Роман Беков напомнил, что АО «Газпром Химволокно» за последние три года привлекло средства господдержки на общую сумму в 155 млн рублей, а недавно стало первым получателем льготного займа от регионального Фонда развития промышленности. На предприятии реализуется масштабный инвестпроект стоимостью 235 млн рублей.