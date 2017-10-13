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В Волжском прошло выездное совещание Минпромторга
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Kulikov 35

В Волжском прошло выездное совещание Минпромторга

Сегодня, 09:47ЭкономикаНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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