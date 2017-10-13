В Волгоградской области количество свиней выросло, а коров стало меньше

Волгоградстат подсчитал поголовье скота и птицы в сельскохозяйственных организациях нашей области. Оказалось, что по сравнению с прошлым годом заметно увеличилось количество свиней, чего нельзя сказать про крупный рогатый скот.

Согласно предварительным данным на 1 октября, количество свиней выросло на 115,1% и составило 182 тысячи голов. В 2016 году в это же время насчитывалось 158,2 тыс. этих животных.

Также больше в этом году выращено птиц – на 102,3%. Их количество достигает сегодня 5986,1 тыс. голов (в 2016 – 5850 тыс.).

Овец и коз практически насчитывается столько же, как и в прошлом году – 139,9 тыс. гол. ( в 2016 – 140,2 тыс.).

А вот численность крупного рогатого скота сократилась почти на три тысячи голов. По информации Волгоградстата, поголовье КРС составило 34,9 тыс. гол. (в прошлом году 37,6 тыс.).