В Волгограде произошло слияние двух крупных радиохолдингов

Пять волгоградских радиостанций холдинга «Новая волна» теперь будут работать на группу компаний «Свежий ветер», которую до этого в областном центре представляли «НАШЕ радио» и «Радио MAXIMUM». Уже в ближайшее время формат вещания некоторых станций может измениться.

В результате слияния двух медиакомпаний образовался крупнейший радиохолдинг в Волгограде, который объединил сразу 9 радиостанций. В медиахолдинг «Свежий ветер», кроме «НАШЕ радио» и «MAXIMUM», с 15 августа этого года входили «РАДИО 7 на семи холмах» и радио «Спорт FM». И вот теперь после приобретения пакета акций холдинга «Новая волна» добавились еще 5 станций – «Новая волна», «Авторадио», «Русское Радио» , «Эхо Москвы» и «Европа плюс» в городе Михайловке.

«Слияние холдингов – свершившийся факт. Уже со следующей недели «Свежий ветер» будет представлять все девять радиостанций. Структуры, которые до этого входили в холдинг, готовятся к переезду в офис «Новой волны»», – сообщила корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» представитель медиаходинга «Свежий ветер» Олеся Полянская.

По ее словам, слияние двух крупных радиохолдингов даст новый импульс для развития медийной сферы в Волгограде. Уже сейчас разрабатывается стратегия развития станций, которая должна привлечь слушателей актуальными новостями, новыми программами и интерактивами в прямом эфире, а также внеэфирными мероприятиями.

«Сейчас трудно сказать, будет ли меняться привычный формат волгоградских радиостанций. Но то, что в результате слияния двух крупных холдингов какие-то изменения произойдут, это уж точно», – заверила Олеся Полянская.