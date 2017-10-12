Росстандарт объявил об отзыве в России более 19 тысяч автомобилей Lada XRAY

Владельцам указанных автомобилей придется посетить дилерские центры для проведения ремонтных работ. Изготовитель проинформирует их об этом по телефону или путем рассылки писем.

По информации ПАО «АВТОВАЗ», являющегося официальным изготовителем Lada, принято решение отозвать автомобили, которые были реализованы с февраля 2016 года по сегодняшний день.

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