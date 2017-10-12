Росстандарт объявил об отзыве в России более 19 тысяч автомобилей Lada XRAY
Сегодня, 14:50ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: our-russia.com
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В четверг, 12 октября, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) распространило сообщение об отзыве 19 668 транспортных средств марки Lada XRAY.
По информации ПАО «АВТОВАЗ», являющегося официальным изготовителем Lada, принято решение отозвать автомобили, которые были реализованы с февраля 2016 года по сегодняшний день.
Как уточнили в пресс-службе Росстандарта, причиной отзыва кроссоверов Lada XRAY является возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки.
Владельцам указанных автомобилей придется посетить дилерские центры для проведения ремонтных работ. Изготовитель проинформирует их об этом по телефону или путем рассылки писем.
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