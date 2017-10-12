Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Основной цвет банкноты номиналом 200 рублей – зеленый. На ней размещены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический.
Как рассказали в пресс-службе Банка России, данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.
Банкнота номиналом 2000 рублей преимущественно синего цвета. На лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром «Восточный» в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.
Символы для новых банкнот были выбраны в ходе конкурса в 2016 году. Из более 5000 заявок в промежуточный список конкурса вошло 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов.
Новые купюры имеют усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан.
Изображение символа рубля на новых банкнотах появляется в нескольких местах: на защитной нити, в микроизображениях. Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом.
На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией об оформлении и защитных признаках.
В ходе сегодняшней онлйн-трансляции председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что первыми новые банкноты получат Дальний Восток, Крым и также Москва.
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