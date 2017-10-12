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Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Сюжеты:
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Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Сегодня, 11:31ЭкономикаСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Банка России/ cbr.ru
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