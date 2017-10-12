Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

В четверг, 12 октября, Банк России объявил о вводе в обращение денежных купюр в 200 и 2000 рублей. Сегодня в ходе онлайн-трансляции гражданам были представлены новые банкноты.

Основной цвет банкноты номиналом 200 рублей – зеленый. На ней размещены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический.

Фото: Пресс-служба Банка России, cbr.ru

Как рассказали в пресс-службе Банка России, данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.

Фото: Пресс-служба Банка России, cbr.ru

Банкнота номиналом 2000 рублей преимущественно синего цвета. На лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром «Восточный» в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

Символы для новых банкнот были выбраны в ходе конкурса в 2016 году. Из более 5000 заявок в промежуточный список конкурса вошло 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов.

Новые купюры имеют усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан.

Изображение символа рубля на новых банкнотах появляется в нескольких местах: на защитной нити, в микроизображениях. Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом.

На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией об оформлении и защитных признаках.