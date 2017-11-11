В регионе увеличат финансирование программы благоустройства территорий

В проекте трехлетнего областного бюджета предусмотрено увеличение в 2018 году финансирования программ благоустройства поселений.

На заседании комитета Волгоградской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству было отмечено, что региональная программа в следующем году охватит 110 населенных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе регпарламента, порядка 923 млн рублей предлагается выделить из бюджета по госпрограмме Волгоградской области «Формирование современной городской среды».

«Финансирование программы благоустройства территорий в 2018 году планируется увеличить на 100 миллионов рублей. Если в 2017 году в эту программу вошли 90 поселений, то в следующем – будут реализованы проекты благоустройства 110 населенных пунктов Волгоградской области», – проинформировал председатель комитета областной Думы по ЖКХ, жилищной политике и строительству Юрий Корбаков.

Заседание комитета Волгоградской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству. Фото: Пресс-служба Волгоградской областной Думы, volgoduma.ru

Кроме этого, по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области» в 2018 году заложено свыше 964 млн рублей. Средства предназначены на оказание помощи в приобретении жилья молодым семьям, ветеранам и инвалидам, а также на обеспечение квартирами детей-сирот.

Из этой суммы 466 млн рублей будут направлены на стимулирование жилищного строительства в Волгоградской области путем предоставления гражданам компенсаций по ипотеке, а также субсидий застройщикам и местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений.

Региональный бюджет на ближайшее трехлетие планируется бездефицитным. Законопроект устанавливает доходы и расходы областной казны: в 2018 году в размере 78,5 млрд рублей, в 2019 году – 77,4 млрд рублей и в 2020 году – 79,7 млрд рублей.