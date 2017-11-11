Продажа билетов в плацкартные вагоны на следующий год откроется с 17 ноября

На поезда дальнего следования, которые отправятся с января 2018 года, билеты в плацкартные и общие вагоны можно будет приобрести с 17 ноября.

«Продажа билетов в плацкартные и общие вагоны на поезда дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания" (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») отправлением с 1 января 2018 года откроется 17 ноября 2017 года», - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте РЖД.

В компании пояснили, что указанные сроки соответствуют действующим в России правилам перевозок, а также дате вступления в силу приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об индексации тарифов, который направлен в Минюст РФ.

10 ноября правление ФАС России приняло решение о нулевой ставке индексации тарифов на перевозки пассажиров в дальнем сообщении в плацкартных и общих вагонах. Таким образом, цены на билеты в плацкартных и общих вагонах в поездах дальнего следования останутся в 2018 году на том же уровне, что и в 2017-ом, сообщает пресс-служба ФАС России