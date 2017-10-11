Владимир Маркин: энергетики страны готовы реализовать стратегию президента
В числе жизненно необходимых задач – снижение энергоемкости ВВП в полтора раза, увеличение доли чистых источников энергии до 90 процентов, в том числе в разы – возобновляемых источников энергии. Кроме того, руководство страны планирует провести интеграцию энергетических систем соседних глобальных регионов с развитием трансконтинентальной инфраструктуры: трубопроводов, ЛЭП, Севморпути и других транспортных путей для энергоносителей, рассказал kp.ru первый заместитель генерального директора, член правления ПАО «РусГидро» Владимир Маркин.
«Отдельной важной задачей является «цифровизация энергетики», создание «умных энергосетей» для кардинального снижения потерь и иных издержек. Я бы добавил еще ранее поставленную стратегическую задачу развития Дальнего Востока как нового «окна» в АТР», - сказал представитель ПАО «РусГидро».
По его словам, все эти задачи, которые будут выполняться с опорой на высокие технологии и международное партнерство, предполагают достижение качественно нового уровня эффективного взаимодействия государства, общества и бизнеса.
Согласно Путину, Россия строит свои глобальные энергетические планы, исходя из задач равных шансов на развитие и гарантированного доступа к энергии всех регионов и стран мира. Значит, так и будет, а вовсе не «золотой миллиард» на фоне хаоса и нищеты в остальном мире.Владимир Маркин, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро»
Отработать оптимальные решения поставленных задач на основе современных технологий поможет практический опыт, наработанный корпорацией «РусГидро». Например, семь лет назад трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС подтолкнула государство к скорейшему завершению строительства Богучанской ГЭС. Работа шла в условиях форс-мажора. Результатом стала достаточно успешная апробация формата энерго-металлургического объединения (БЭМО).
Как считает первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро», учет плюсов и минусов этого опыта позволяет планировать новые энерго-производственные объединения на базе российских ГЭС. Например, в ходе ВЭФ-2017 было подписано соглашение с японскими партнерами о производстве «водородных энергоконсервов» на Колыме.
Стратегическая задача выравнивания энерготарифов для Дальнего Востока сейчас решается на основе взаимодействия госкорпорации с регионами и частными потребителями.
Впервые в рамках рыночной экономики с чистого листа был сформирован и реализован план «дальневосточного ГОЭЛРО». Четыре современных тепловых электростанции, возводимые по указу Президента России, вместе с новыми ГЭС должны надежно обеспечить развитие дальних регионов России.
Проектирование и строительство новых дальневосточных станций шло почти в таком же сложном режиме «первопроходцев», как и возведение первых ГЭС по историческому плану ГОЭЛРО. Разве что разруха и латание дыр в дальневосточной энергетике были следствием долгих «лихих 90-х», а не трех лет Гражданской войны.Владимир Маркин, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро»
При этом он подчеркнул, что работать в новой парадигме пришлось учиться на ходу не только в «РусГидро», но и в правительстве, ГосДуме, Минэнерго. При всех задержках и издержках сложная задача уже в основном выполнена. Две тепловые станции, как и новые ГЭС, уже построены. Еще две находятся в стадии возведения.
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