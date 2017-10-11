Владимир Маркин: энергетики страны готовы реализовать стратегию президента

В ближайшие 20 лет России предстоит решить масштабные задачи в рамках энергетической стратегии, сформулированной президентом Владимиром Путиным 4 октября. По мнению первого заместителя генерального директора ПАО «РусГидро» Владимира Маркина, энергетики страны готовы к реализации глобальных планов.

В числе жизненно необходимых задач – снижение энергоемкости ВВП в полтора раза, увеличение доли чистых источников энергии до 90 процентов, в том числе в разы – возобновляемых источников энергии. Кроме того, руководство страны планирует провести интеграцию энергетических систем соседних глобальных регионов с развитием трансконтинентальной инфраструктуры: трубопроводов, ЛЭП, Севморпути и других транспортных путей для энергоносителей, рассказал kp.ru первый заместитель генерального директора, член правления ПАО «РусГидро» Владимир Маркин.

«Отдельной важной задачей является «цифровизация энергетики», создание «умных энергосетей» для кардинального снижения потерь и иных издержек. Я бы добавил еще ранее поставленную стратегическую задачу развития Дальнего Востока как нового «окна» в АТР», - сказал представитель ПАО «РусГидро».

По его словам, все эти задачи, которые будут выполняться с опорой на высокие технологии и международное партнерство, предполагают достижение качественно нового уровня эффективного взаимодействия государства, общества и бизнеса.

Согласно Путину, Россия строит свои глобальные энергетические планы, исходя из задач равных шансов на развитие и гарантированного доступа к энергии всех регионов и стран мира. Значит, так и будет, а вовсе не «золотой миллиард» на фоне хаоса и нищеты в остальном мире.Владимир Маркин, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро»

Машинный зал Богучанской ГЭС Фото: пресс-служба ПАО "РусГидро", kp.ru

Отработать оптимальные решения поставленных задач на основе современных технологий поможет практический опыт, наработанный корпорацией «РусГидро». Например, семь лет назад трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС подтолкнула государство к скорейшему завершению строительства Богучанской ГЭС. Работа шла в условиях форс-мажора. Результатом стала достаточно успешная апробация формата энерго-металлургического объединения (БЭМО).

Как считает первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро», учет плюсов и минусов этого опыта позволяет планировать новые энерго-производственные объединения на базе российских ГЭС. Например, в ходе ВЭФ-2017 было подписано соглашение с японскими партнерами о производстве «водородных энергоконсервов» на Колыме.

Стратегическая задача выравнивания энерготарифов для Дальнего Востока сейчас решается на основе взаимодействия госкорпорации с регионами и частными потребителями.

Впервые в рамках рыночной экономики с чистого листа был сформирован и реализован план «дальневосточного ГОЭЛРО». Четыре современных тепловых электростанции, возводимые по указу Президента России, вместе с новыми ГЭС должны надежно обеспечить развитие дальних регионов России.

Уникальный водосброс Фото: пресс-служба ПАО "РусГидро", kp.ru

Проектирование и строительство новых дальневосточных станций шло почти в таком же сложном режиме «первопроходцев», как и возведение первых ГЭС по историческому плану ГОЭЛРО. Разве что разруха и латание дыр в дальневосточной энергетике были следствием долгих «лихих 90-х», а не трех лет Гражданской войны.Владимир Маркин, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро»