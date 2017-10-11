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Глава Минпромторга провёл встречу с губернатором Волгоградской области
Сюжеты:
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Глава Минпромторга провёл встречу с губернатором Волгоградской области

Сегодня, 16:11ЭкономикаНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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