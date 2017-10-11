Глава Минпромторга провёл встречу с губернатором Волгоградской области

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провёл в Москве встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Министр и руководитель областной администрации обсудили реализацию важных инвестпроектов в регионе.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, среди вопросов, рассмотренных в ходе встречи, были перспективы восстановления завода «Химпром», а также перспективные проекты компаний «ЕвроХим», «Лукойл», «Каустик» и Волгоградского алюминиевого завода.