Глава Минпромторга провёл встречу с губернатором Волгоградской области
Сегодня, 16:11ЭкономикаНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провёл в Москве встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Министр и руководитель областной администрации обсудили реализацию важных инвестпроектов в регионе.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, среди вопросов, рассмотренных в ходе встречи, были перспективы восстановления завода «Химпром», а также перспективные проекты компаний «ЕвроХим», «Лукойл», «Каустик» и Волгоградского алюминиевого завода.
Напомним, с 2014 года в Волгоградской области открылись 25 новых предприятий, обеспечивших работой около трёх тысяч жителей региона. На данный момент в инвестиционном портфеле региона находятся 37 индустриальных проектов на общую сумму порядка 600 млрд рублей, шестнадцать из них будут реализованы в ближайшее время.
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