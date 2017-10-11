Что нам стоит дом построить?

Услышав слова «русский дом», многие первым делом представляют себе бревенчатый сруб или деревянную избу. Но современные тенденции совсем иные: в России, одной из самых богатых лесом стран мира, деревянное домостроение находится в упадке.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на программу «Бизнес-вектор» (РБК), в прошлом году в России было построено около 80 млн квадратных метров жилья. Основную часть этого объёма составляют многоэтажки, а на деревянные дома приходится менее 10%. Доля дерева в жилищном строительстве в России — всего лишь 14%; для сравнения, в соседней Финляндии этот показатель составляет 79%, в «стране небоскрёбов» США — 67%, в Канаде — 50%. Традиции, от которых отошли в советские времена, начинают возрождаться, но это медленный и зачастую болезненный процесс.

Хотя некоторые предприниматели, занимающиеся деревянным домостроением, говорят об увеличении площадей застройки и среднего чека по строительству, в большинстве регионов соответствующий рынок переживает тяжёлые времена.

— Рынок есть, это правда, но в последнее время он не очень сильно развивается у нас в стране. С 2000 по 2007 годы средний рост там был где-то 12,5%. Если брать 2007-2015, то рост составлял уже 4,5%, — программе «Бизнес-вектор» (РБК) Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ.

Видео Видео: "Бизнес-Вектор", РБК

Точное количество участников в отрасли деревянного домостроения определить непросто. По оценке Минпромторга, это 165 компаний — в основном малые и средние предприятия. Ассоциация деревянного домостроения приводит другие данные: более 400 предприятий по всей России с суммарным объёмом рынка почти в 500 млрд рублей. Некоторые компании за счёт модернизации существенно увеличили рентабельность, другие до сих пор едва сводят концы с концами.

— Чем выше модернизация в части производственного процесса, тем выше рентабельность. В среднем рентабельность по этому бизнесу может достигать 20-25%, — утверждает Леонид Зеленский, первый заместитель директора Вышневолоцкого леспромхоза.

Фото: "Бизнес-Вектор", РБК

Сейчас в России представлены фирмы, строящие дома из самых разных материалов — от необработанных брёвен до дорогого клеёного бруса. Сегодня на рынке «задаёт тон» именно клеёный брус: из него строится примерно половина деревянных домов. Ещё 40% приходятся на недорогие каркасные дома, оставшиеся 10% — на бревенчатые срубы. Средняя площадь дома, ещё несколько лет назад не доходившая даже до ста квадратных метров, теперь составляет около трёхсот. Сейчас в России из дерева возводятся не только дачные домики и скромные коттеджи, но и настоящие загородные дворцы для богатых заказчиков, и даже офисные здания.

Многие россияне были бы не прочь переехать в собственный деревянный дом, но сталкиваются с серьёзной проблемой: дороговизной строительства. Только материалы для деревянного дома площадью 200 квадратных метров могут стоить до 5 млн рублей. Четверть затрат придутся на фундамент, треть — на стены, 15% — на кровлю; оставшаяся доля уйдёт на двери, окна и мебель, в том числе встроенную. Бригаде строителей придётся отдать схожую сумму за сборку дома, прокладку коммуникаций и финишные работы. Дорого обойдётся и обработка дерева специальными веществами для защиты от огня.

В Волгоградской области строительством деревянных домов занимается древодельня «Светлица» — предприятие, чья история восходит ещё к XIX веку, когда на берегу Волги был основан лесопильный завод. Компания с 1964 года специализируется на производстве каркасных домов и зданий из клеёного бруса, недавно провела модернизацию оборудования — но даже давно существующее, солидное предприятие сталкивается со снижением количества заказов.

— Наше предприятие является единственным в регионе изготовителем домов из клеёного бруса и каркасных домокомплектов. В основном дома заказывают частные лица. Всеобщее убеждение в том, что деревянные дома быстро горят (хотя на самом деле клеёный брус очень сложно даже поджечь, и скорость обрушения клеёной деревянной балки в разы меньше, чем у металлической), не увеличивает количество заказов, предпочтение отдаётся каменным домам, — рассказывает Светлана Никитина, представитель древодельни «Светлица». — Кризис бьёт по всем сферам бизнеса, у людей просто нет денег, чтобы строить хорошие и качественные дома.

Фото: "Бизнес-Вектор", РБК

Обычные россияне составляют подавляющее большинство заказчиков деревянных домов: 60% рынка обслуживают нужды частных лиц. В последнее десятилетие спрос на деревянные здания появился в гостиничном и ресторанном сегменте и на сегодняшний день составляет до 30% рынка. Оставшиеся 10% — госзаказ, на увеличение которого только и остаётся надеяться бизнесменам.

— На сегодняшний день в России нет вообще никаких программ, нацеленных на деревянное домостроение. Если говорить о госпрограммах, о госзаказе, который всегда серьёзно влияет на развитие той или иной отрасли, то если бы он был, было бы понятно, какой резон вкладываться в модернизацию для деревянного домостроения, — считает Сергей Катырин.

Видео Видео: "Бизнес-Вектор", РБК

За прошлый год рынок деревянного домостроения в целом сократился на 7%. Спрос на дома резко упал, конкуренция между производителями повысилась, а доходы снизились почти на 30%. По мнению экспертов, рынок мог бы вырасти за счёт ипотечного кредитования, но этому мешают устаревшие нормативы. Деревянным домам по умолчанию присваивают высокий класс пожароопасности, их нельзя строить в сейсмически опасных районах и выше трёх этажей, поэтому брусовые и каркасные конструкции оказывается дороже страховать. В результате ставки по ипотеке оказываются выше, чем при строительстве домов из других материалов. Сохраняются вопросы и к качеству построек.

— Наиболее популярны дешёвые каркасные дома, изготовленные с нарушением ГОСТов и построенные с нарушением СНиПов, в которых жить просто невозможно, но людям некуда деваться, строят то, что дешевле. У нас таких домов нет, так как каркасный дом, изготовленный из пиломатериала камерной сушки с влажностью 8-12%, — который не выгнет, не поведёт в процессе эксплуатации, где не образуются мостики холода, которые невозможно исправить, обработанный по всем нормам, — дёшево не стоит. А у людей расхожее мнение, что каркасник должен стоить дёшево, — говорит Светлана Никитина. — Те, кто может себе позволить, строят дома из клеёного бруса, это тёплые и экологичные на самом деле дома, в которых действительно хочется жить.

Фото: "Бизнес-Вектор", РБК

Пытаясь найти способ выжить в кризис, некоторые предприниматели перешли к работе на экспорт: спроектированный и произведённый в России деревянный дом можно продать за рубежом с наценкой в 30-70%. Интерес к качественным «русским избам» проявляют в Германии и Турции, однако даже выход на внешние рынки пока не позволяет многим компаниям выйти в прибыль.

Фото: "Бизнес-Вектор", РБК