«Аэрофлот» получил престижную международную премию

«Аэрофлот» стал победителем престижной международной премии World Travel Awards сразу в двух номинациях. Компанию признали «Лучшим авиационным брендом Европы» и «Авиакомпанией Европы с лучшим бизнес-классом».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота», премия World Travel Awards – это нечто вроде туристического «Оскара». В этом году церемония её вручения впервые прошла в России. Мероприятие принял Санкт-Петербург, который дважды получал премию в номинации «Лучшее туристическое направление».

«Аэрофлот» оказался единственной российской компанией, которая удостоилась наград World Travel Awards 2017 года: он обошёл таких солидных конкурентов, как Swiss, Air France, Lufthansa и British Airways.

— Мы горды тем, что «Аэрофлот» признан лидером европейской индустрии путешествий в двух ключевых категориях. Это достижение подготовлено многолетней работой по возвращению в элиту мировой пассажирской авиации. «Аэрофлот» сегодня – это премиальная авиакомпания с глобальным охватом деятельности и сервисом на уровне высочайших международных стандартов. Группа «Аэрофлот» входит в топ-20 авиационных холдингов мира по пассажиропотоку и обладает маршрутной сетью, которая даёт доступ во множество пунктов России с уникальным культурно-историческим наследием и удивительными природными красотами, — отметил Джорджио Каллегари, заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по стратегии и альянсам.