«Аэрофлот» получил престижную международную премию
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота», премия World Travel Awards – это нечто вроде туристического «Оскара». В этом году церемония её вручения впервые прошла в России. Мероприятие принял Санкт-Петербург, который дважды получал премию в номинации «Лучшее туристическое направление».
«Аэрофлот» оказался единственной российской компанией, которая удостоилась наград World Travel Awards 2017 года: он обошёл таких солидных конкурентов, как Swiss, Air France, Lufthansa и British Airways.
— Мы горды тем, что «Аэрофлот» признан лидером европейской индустрии путешествий в двух ключевых категориях. Это достижение подготовлено многолетней работой по возвращению в элиту мировой пассажирской авиации. «Аэрофлот» сегодня – это премиальная авиакомпания с глобальным охватом деятельности и сервисом на уровне высочайших международных стандартов. Группа «Аэрофлот» входит в топ-20 авиационных холдингов мира по пассажиропотоку и обладает маршрутной сетью, которая даёт доступ во множество пунктов России с уникальным культурно-историческим наследием и удивительными природными красотами, — отметил Джорджио Каллегари, заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по стратегии и альянсам.
Следует отметить, что для «Аэрофлота» это уже вторая важная награда за неделю — ранее компания получила высший рейтинг американской авиационной ассоциации APEX, свидетельствующий о выдающемся качестве сервиса. Кроме того, среди регалий российского воздушного перевозчика — статус «Лучшей авиакомпании Европы», присвоенный пользователями сайта TripAdvisor, и официальное звание «Самой любимой иностранной авиакомпании» в Китае.
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