Волжская УК-банкрот потребовала от жильцов оплатить тепло за 2011 год

В Волжском собственники жилых помещений 105 многоквартирных домов получили извещения о сложившейся задолженности за тепло за 2011-2014 годы. Претензионные требования им выставила «Первая управляющая» компания, которая ранее обслуживала эти дома.

В настоящее время эта УК является банкротом. Вопрос о законности выставления гражданам счетов конкурсным управляющим был поднят 9 ноября на брифинге с участием председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского Ларисы Галичкиной.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской мэрии, на самом деле задолженность возникла между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией. В связи с этим Лариса Галичкина пояснила, что в рамках процедуры банкротства конкурсный управляющий выставил претензию гражданам за сложившуюся задолженность юридического лица перед предприятием-поставщиком тепловой энергии безосновательно.

Председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского Лариса Галичкина. Фото: Пресс-служба администрации города Волжского

Лариса Галичкина подчеркнула, что граждане обязаны хранить платежные документы в течение трех лет. А значит, взыскать долг с потребителя за 2011-2014 годы возможно только по решению суда.

К тому же, судебные решения, на которые ссылается конкурсный управляющий, вступили в законную силу в отношении управляющей компании-банкрота, но не физического лица.

В ходе брифинга было отмечено, что мэрия Волжского продолжит отстаивать интересы жителей. Вопрос о законности выставления счетов конкурсным управляющим гражданам находится на контроле в администрации и в прокуратуре.