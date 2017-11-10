Волжская УК-банкрот потребовала от жильцов оплатить тепло за 2011 год
В настоящее время эта УК является банкротом. Вопрос о законности выставления гражданам счетов конкурсным управляющим был поднят 9 ноября на брифинге с участием председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского Ларисы Галичкиной.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской мэрии, на самом деле задолженность возникла между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией. В связи с этим Лариса Галичкина пояснила, что в рамках процедуры банкротства конкурсный управляющий выставил претензию гражданам за сложившуюся задолженность юридического лица перед предприятием-поставщиком тепловой энергии безосновательно.
Лариса Галичкина подчеркнула, что граждане обязаны хранить платежные документы в течение трех лет. А значит, взыскать долг с потребителя за 2011-2014 годы возможно только по решению суда.
К тому же, судебные решения, на которые ссылается конкурсный управляющий, вступили в законную силу в отношении управляющей компании-банкрота, но не физического лица.
В ходе брифинга было отмечено, что мэрия Волжского продолжит отстаивать интересы жителей. Вопрос о законности выставления счетов конкурсным управляющим гражданам находится на контроле в администрации и в прокуратуре.
Напомним, что ранее жители Волгограда стали получать долговые квитанции от МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» («ВКХ») на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению за период с 2007 года. Причем, отсутствие задолженности коммунальщики требуют доказать оплаченными квитанциями, которые жители должны хранить три года.
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