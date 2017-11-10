Волгоградским экспортёрам обеспечат господдержку

Семь заявок от волгоградских предприятий на получение господдержки, поданных в Российский экспортный центр, были одобрены и переданы на согласование в Минпромторг. Ещё три промышленных организации ждут согласования аналогичных заявок.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, в числе потенциальных получателей субсидий оказались машиностроительные, химические и металлургические предприятия. Всего в РЭЦ было направлено пятнадцать заявок от волгоградских компаний. Индустриальные организации претендуют на государственное финансирование объёмом порядка 300 млн рублей.