Волгоградским экспортёрам обеспечат господдержку
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, в числе потенциальных получателей субсидий оказались машиностроительные, химические и металлургические предприятия. Всего в РЭЦ было направлено пятнадцать заявок от волгоградских компаний. Индустриальные организации претендуют на государственное финансирование объёмом порядка 300 млн рублей.
Субсидию от РЭЦ уже получила компания «Волгабас»: 85 млн рублей завод потратит на оплату научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Другие претенденты на государственные выплаты намерены использовать полученные средства для регистрации объектов интеллектуальной собственности за рубежом, транспортировки высокотехнологичной продукции, участия в международных выставках и компенсации затрат на сертификацию.
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