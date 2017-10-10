Волгоградские НКО подали более 300 заявок на президентские гранты

Некоммерческие организации Волгоградской области подали 302 заявки на получение президентских грантов. Это втрое больше, чем в ходе предыдущей грантовой кампании текущего года.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экономической политики, на этот раз Волгоградская область вошла в первую пятёрку российских регионов по количеству поданных на конкурс заявок. Большинство проектов, на реализацию которых НКО просят гранты, касаются поддержки искусства и культуры, семьи и материнства, а также охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи.

Количество поданных заявок резко увеличилось после сентябрьского обучающего семинара, на котором представителям некоммерческих объединений разъясняли порядок проведения конкурса и требования к оформлению проектов. Грантовый фонд превысит 4,5 млрд рублей.