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Волгоградские НКО подали более 300 заявок на президентские гранты
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградские НКО подали более 300 заявок на президентские гранты

Сегодня, 15:06ЭкономикаНикита ДробныФото: areasam.ru
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