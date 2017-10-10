Волгоградские НКО подали более 300 заявок на президентские гранты
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экономической политики, на этот раз Волгоградская область вошла в первую пятёрку российских регионов по количеству поданных на конкурс заявок. Большинство проектов, на реализацию которых НКО просят гранты, касаются поддержки искусства и культуры, семьи и материнства, а также охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи.
Количество поданных заявок резко увеличилось после сентябрьского обучающего семинара, на котором представителям некоммерческих объединений разъясняли порядок проведения конкурса и требования к оформлению проектов. Грантовый фонд превысит 4,5 млрд рублей.
Напомним, в Волгоградской области действуют 2,8 тысячи социально ориентированных НКО. При этом реальные результаты их работы вызывают немало вопросов. Согласно данным Волгоградстата, из расходов некоммерческих организаций только 7% тратятся на благотворительность, а количество бесплатно работающих добровольцев, участвующих в различных акциях и проектах, более чем вчетверо превышает численность зарегистрированных сотрудников НКО. К тому же волгоградские некоммерческие объединения далеко не бедствуют и без президентских грантов — большинству из них удаётся извлекать из своей деятельности прибыль.
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