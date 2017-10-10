В Волгоградской области придорожные ярмарки начнут работать по закону
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета, речь на совещании шла о мелкой розничной торговле, ведущейся вдоль федеральной трассы М-6 «Каспий». Там уже много лет периодически образуются целые стихийные рынки, работа которых практически никак не регулируется. Перед проведением мероприятия сотрудники облпромторга провели мониторинг состояния ярмарочной торговли и пообщались с предпринимателями, которые сбывают свой товар возле трассы.
— В настоящее время прорабатываются все возможные варианты по наведению порядка в работе придорожных ярмарок и легализации их деятельности, — пояснили в пресс-службе региональной администрации.
По итогам встречи представители комитета предложили местным органам власти совместно с предпринимателями проработать вопрос об установлении единых требований к обустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок. Напомним, в настоящее время в Волгоградской области для легальной ярмарочной торговли выделены 212 площадок.
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