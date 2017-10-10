В Волгоградской области придорожные ярмарки начнут работать по закону

В Иловлинском районе Волгоградской области прошло выездное совещание регионального комитета промышленности и торговли, посвящённое работе придорожных ярмарок. Представители облпромторга выработали меры по наведению порядка в данной сфере.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета, речь на совещании шла о мелкой розничной торговле, ведущейся вдоль федеральной трассы М-6 «Каспий». Там уже много лет периодически образуются целые стихийные рынки, работа которых практически никак не регулируется. Перед проведением мероприятия сотрудники облпромторга провели мониторинг состояния ярмарочной торговли и пообщались с предпринимателями, которые сбывают свой товар возле трассы.

— В настоящее время прорабатываются все возможные варианты по наведению порядка в работе придорожных ярмарок и легализации их деятельности, — пояснили в пресс-службе региональной администрации.