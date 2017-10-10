Бочаров представит волгоградский опыт модернизации дорог на форуме в Москве

Сегодня в Москве открылась международная выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО-2017», на котором волгоградские власти представят региональный опыт модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры.

В значимом для специалистов дорожно-строительной отрасли мероприятии примут участие 210 компаний из 11 стран мира. Они продемонстрируют новейшие научные разработки, современную технику и материалы для полного спектра работ в сфере дорожного хозяйства и транспорта.

Участниками восьмого по счету форума станут федеральные и региональные органы государственной власти, производители и поставщики спецтехники и дорожно-строительных материалов, крупные нефтяные компании, мостостроительные организации, асфальтовые заводы, проектные и научные центры, разработчики интеллектуальных транспортных систем.

В рамках обширной деловой программы в первый день работы форума состоится пленарное заседание полугодовой научно-практической конференции Федерального дорожного агентства «Безопасные и качественные автомобильные дороги», где выступит Андрей Бочаров.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, доклад губернатора посвящен результатам трехлетней работы по развитию дорожно-транспортной сферы в регионе и реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Фото: volgograd.ru