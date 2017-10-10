Бочаров представит волгоградский опыт модернизации дорог на форуме в Москве
В значимом для специалистов дорожно-строительной отрасли мероприятии примут участие 210 компаний из 11 стран мира. Они продемонстрируют новейшие научные разработки, современную технику и материалы для полного спектра работ в сфере дорожного хозяйства и транспорта.
Участниками восьмого по счету форума станут федеральные и региональные органы государственной власти, производители и поставщики спецтехники и дорожно-строительных материалов, крупные нефтяные компании, мостостроительные организации, асфальтовые заводы, проектные и научные центры, разработчики интеллектуальных транспортных систем.
В рамках обширной деловой программы в первый день работы форума состоится пленарное заседание полугодовой научно-практической конференции Федерального дорожного агентства «Безопасные и качественные автомобильные дороги», где выступит Андрей Бочаров.
Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, доклад губернатора посвящен результатам трехлетней работы по развитию дорожно-транспортной сферы в регионе и реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
Волгоградцам есть чем поделиться в плане опыта по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, если учесть, что с 2014 по 2017 годы в регионе строительными работами было охвачено около 1,5 тысячи километров автотрасс, отметили в пресс-службе губернатора.
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